[Sorties Comics] Mercredi 26 Aout

Panini Comics

Auteurs : Gillen, Hans



En 1991, six adolescents se retrouvent chez leur Maître du Jeu et jouent à un jeu de rôle fantastique…mais disparaissent sans laisser de traces. Deux ans passent et cinq d'entre eux sont de retour. Plus de vingt-cinq ans après, il est temps pour ces adultes de reprendre la partie : le jeu n'en a pas fini avec eux. Accompagnez-les dans l'univers imaginé par Kieron Gillen (Dark Vador) et Stéphanie Hans (Journey into Mystery).

(Contient les épisodes US DIE (2019) 1-5, inédits)

Prix : 10€