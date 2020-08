Un extrait pour Superman: Man of Tomorrow

Un nouveau clip du prochain film animé Superman: Man of Tomorrow a été dévoilé, dans lequel le super-héros met une raclée à Lobo, ce qui attire au passage l'attention des médias, et d'une certaine Lois Lane .

On rappelle que le film se concentrera sur les premières années de Kal-El en tant que Superman sur Terre, et qu'il lancera également le nouvel univers partagé de l'animation Warner Bros. et DC Comics. On voit effectivement que le character design et l'animation sont assez différents sur ces premières images.

Trois images du film ont aussi été dévoilées par la même occasion.

Réalisé par Chris Palmer, Superman: Man of Tomorrow est déjà disponible en ligne à la demande et sort en version physique le 8 septembre.