Batman: Three Jokers #1, la critique du staff

C'est aujourd'hui que sort le très attendu premier numéro de la mini-série Batman: Three Jokers, annoncée depuis des années désormais. Geoff Johns fait son retour au scénario d'un comics et les dessins sont signés Jason Fabok. Le staff MDCU vous propose une multi-review du numéro. Trois Jokers ? Il fallait trois staffeurs pour en parler !

S'il y a bien une oeuvre qui aura été attendue de pied ferme par de nombreux fans durant de nombreuses années, c'est bien Three Jokers. Un fait d'ailleurs largement confirmé par les pré-ventes du premier numéro qui ont tout bonnement explosé. Il faut dire aussi que le titre est alléchant. Pour rappel, l'idée des trois Joker a débuté en 2015 (ouais ! déjà cinq ans d'attente !). Dans Justice League #42, en plein Darkseid War (déjà par Geoff Johns et Jason Fabok), Batman devient un temps omniscient après avoir pris la place de Metron. À ce moment-là, le Chevalier Noir en profite pour demander "Qui est le Joker " ? Et après une attente de huit numéros, la réponse tombe enfin. Et elle n'est clairement pas celle attendue par Batman . En effet, à ce moment-là, nous apprenons qu'il n'est pas possible de donner l'identité du Joker car il n'y en a pas un... mais trois !

Les fans se réveillent et Johns ne manque pas d'affirmer que le tout est parfaitement sérieux. Que ce n'est pas pour "la déconnade". Dès lors, on nous promet deux choses : un principe (trois Joker liés à l'univers de Batman ) et du véridique (entendez par là qu'il ne devrait pas y avoir de pirouette scénaristique foireuse pour expliquer la chose). En théorie, il y aurait donc VRAIMENT trois Joker . Reste à savoir par quel prodige...

Jeff

Après les mots, il est temps d'avoir les actes. L'approche de Geoff Johns est assez singulière et, finalement, assez intelligente. En fait, il va utiliser un bon morceau de l'oeuvre pour présenter trois nouveaux crimes qui, par extension, vous lui permettre de rendre hommage à trois moments forts de la vie du Joker (et donc, du Batverse) mais également d'installer le fait qu'il y ait bien trois Joker . Ce moyen permet également de rappeler au lecteur que, finalement, trois membres de la Batfamily ont peut-être plus souffert que les autres (et donc, qu'ils sont les plus légitimes pour se retrouver face aux super-vilains). Pour la partie hommage, il n'y a donc rien à dire. Tout est parfait. Par contre, au-delà de l'hommage, le scénario est peut-être encore un petit peu léger pour le moment. Le fait que l'on nous montre (ou, tout du moins, que tout semble démontrer) dès le début que le Joker a commis un crime à trois endroits différents et au même moment pique immédiatement la curiosité. Par contre, c'est peut-être la seule chose qui sorte réellement du lot. La première apparition des trois personnages est superbe et leurs échanges sont bons, mais il est évident que l'on reste sur notre faim. Reste à savoir si c'est parce que nous ignorons quel est le plan des trois Joker , parce que nous ignorons pourquoi ils sont trois, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent... Quoi qu'il en soit, il est évident qu'au-delà de la promesse initiale, le tout est assez... vide. Et, malheureusement, ce n'est pas la fin de ce premier numéro qui va changer la donne. On peut même se demander si Johns ne s'est pas (déjà) tiré une balle dans le pied.

La partie graphique est quant à elle irréprochable. Jason Fabok est au top !

Bref, un premier numéro qui tient plus de l'hommage que de la révélation scénaristique. Reste à savoir si le deuxième prendra le même chemin.

Note : 3/5

Cyrille

Des années que l’histoire est teasée, un vestige du DC de Geoff Johns qui a été plus ou moins abandonné à la suite des trop grandes lenteurs de Doomsday Clock (en plus de son départ du poste de CCO), alors qu’en est-il pour le premier numéro de cette mini-série ?

On ne va pas se mentir, c’est moyen, même très moyen pour l’histoire qu’on était en droit d’attendre. On a là un numéro classique dans l’univers de Batman , à savoir : « Le Joker refait des siennes, Batman part donc enquêter à l’aide de ses acolytes pour pouvoir le contrecarrer. ». On a donc une grosse introduction de l’histoire à venir, l’auteur revenant sur l’histoire du personnage et de ses faits marquants.

Du coup on fait revenir Batgirl et Red Hood , mais cependant le Joker de Snyder manque à l’appel. Alors oui c’est beau de jouer sur l’histoire du personnage dans la continuité DC mais si c’est pour oublier ce qui s’est fait récemment, ça ne sert à rien. Là on a l’impression qu’on est resté bloqué depuis le Joker des années 80. Donc à voir si cela n’est qu’une erreur de jugement et que la suite corrigera cela mais j’en doute très fortement. De plus, même si on a un début de réponse sur le mystère des 3 Jokers, il manque ce sentiment d’imprévisibilité devant se dégager des personnages.

Mais encore Johns se permet de retcon un passage emblématique dans l’univers de Batman qui annonce probablement les événements à venir mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On sait exactement ce qu’il va arriver au twist final du numéro. De ce twist se dégage un sentiment de : « Tout ce passage pour ça. ». L’une des seules choses qui sauve ce numéro est le trait de Fabok qui fournit un très bon travail malgré le découpage de Johns qu’il a continué à garder depuis Doomsday Clock (découpage en plus ou moins 9 cases comme Watchmen).

Finalement on a là un numéro très attendu et qui pose « les bases », et encore, pour l’histoire à venir mais malheureusement ne remplit pas du tout les attentes depuis le temps qu’il était teasé.

Note : 2/5

Julien

Waouw. Autant dire d’emblée que ça valait carrément le coup d’attendre aussi longtemps pour découvrir cette mini-série évènement. Ce Livre Premier est tout bonnement sensationnel. Jason Fabok a pris son temps pour nous servir une copie parfaite, et bordel qu’elle est parfaite ! On sait qu’il est doué et qu’il a un superbe trait, mais là il passe encore à un autre niveau. Tout est dingue dans les dessins et la mise en scène, on n’arrive absolument pas à lâcher les cases des yeux, on a presque envie de passer 10 minutes sur chaque page pour apprécier à sa juste valeur ce travail. Et pourtant il y en a des pages ! Sans parler de la complémentarité avec Johns, les deux ayant déjà travaillé ensemble sur Justice League. Il y a beaucoup d’effets miroirs dans la narration, entre le passé et le présent, entre les trois Jokers et les trois héros, et c’est parfaitement réalisé. Les scènes d’action, qui ne sont pas forcément nombreuses, sont impeccables. Les scènes fortes, les émotions, leurs découpages, c’est du très haut niveau.

Geoff Johns ne signe pas une histoire sur le Joker , c’est bien une histoire de Batman , et on le comprend dès les premières pages. Il a l’ambition de signer un récit référence dans la mythologie du héros, il est bien parti pour. La construction du numéro est inspirée, rien n’est laissé au hasard, même pas une énième redite de la scène de la mort des parents de Bruce. L’opposition et le parallèle entre les trois Jokers et les trois personnages que sont Bruce, Barbara et Jason est tout aussi inspirée, et encore une fois, parfaitement mise en scène. Les relations entre les trois héros, les dialogues, les petites touches d’humour, c’est très juste et parfaitement dosé. Évidemment, on n’a pas toutes les réponses dans ce premier numéro, quel en serait l’intérêt ? Mais on a des pistes, des intrigues lancées, une histoire qui s’installe et monte doucement et que l’on sent va prendre d’énormes proportions par la suite. Et une fin déjà riche en évènements.

Ça fait un moment que je n’ai pas lu un numéro qui atteint un tel niveau, on se dirige clairement vers le chef-d’oeuvre. Je pourrais mettre 4,5 parce que la suite pourrait être encore meilleure, mais je suis conquis, ce sera la note maximale pour moi.

Note : 5/5