Une nouvelle affiche pour Suicide Squad

Le réalisateur de la nouvelle version du Suicide Squad, James Gunn, a dévoilé un autre poster pour son projet, qui présente tous les personnages avec des sortes de logos dans un style très pop et coloré. L'illustration est accompagnée du message "DC FanDome est terminée, mais le Suicide Squad perdure... au moins jusqu'à ce qu'une bonne partie se fasse massacrer en août 2021. Je ne peux vous dire à quel point je suis touché et reconnaissant pour tout votre soutien et vos compliments hier. Merci."

Ces quelques mots laissent donc entendre que des membres de l'équipe de vilains pourraient ne pas survivre à toutes les missions du film, et c'est bien comme cela que l'on imagine la Task Force X !