Un Long Halloween adapté en film animé

En plus du film Superman : Man of Tomorrow, qui lancera le nouvel univers DC animé, trois autres films sont prévus pour l'année 2021. Parmi eux, deux créations originales que seront Batman: Soul of the Dragon, déjà annoncé et produit par Bruce Timm , qui verra Batman revenir dans les années 70. Et un film consacré à la JSA, avec Justice Society: World War II, prévu pour le printemps 2021.

L'autre film sera divisé en deux parties puisqu'il adapte le célèbre graphic novel de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: The Long Halloween. La première partie sortira durant l'été prochain, alors que la seconde est prévue pour l'automne. Cette histoire reste l'une des plus célèbres dans la mythologie de Batman , notamment parce qu'elle met en scène la transformation d'Harvey Dent en futur Two Face . L'intrigue, elle, tourne autour de mystérieux meurtres qui sont commis durant des jours de fêtes du calendrier.

DC et la Warner Bros. reviennent donc vers des adaptations de grands classiques, après entres autres le Batman: Year One ou encore The Dark Knight Returns, qui était aussi proposé en deux parties.