[DCFD] Un logo et la JSA annoncée pour Black Adam !

Dwayne Johnson a présenté seul le panel consacré à "son" film Black Adam , il y a notamment dévoilé le logo officiel et la présence de la Justice Society of America, ce qui n'était plus vraiment un secret mais pas encore totalement officiel.

On connait aussi désormais la composition de la JSA qui sera dans le film, nous y retrouverons Atom Smasher, qui était déjà annoncé et interprété par Noah Centineo, Hawkman, Doctor Fate et Cyclone !

Quelques vidéos de concept arts narrées par Johnson ont aussi été montrées, racontant une partie de l'histoire de son personnage et permettant d'avoir encore un meilleur aperçu de l'acteur dans le costume.