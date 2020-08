[DCFD] Le projet Batman de John Ridley révélé

Le projet tenu secret du scénariste de 12 Years of Slave, John Ridley, a été dévoilé lors de la DC FanDome, il s'agira d'une mini-série Batman en 4 numéros dessinée par Nick Derington. La série débutera en janvier et pourrait présenter une personne de couleur sous la cape, à la place de Bruce Wayne !

"Je pense qu'il n'est pas risqué de dire que j'écris sur Batman , et il y a probablement un peu plus de 47% de chance qu'il soit une personne de couleur." a déclaré Ridley.

Une première illustration par LADRÖNN a aussi été dévoilée.

Pour en savoir plus sur la série, il faudra être présent au panel Batman: The Joker War lors de la seconde partie de la DC FanDome, Explore the Multiverse, le 12 septembre prochain.