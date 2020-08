[DCFD] Concepts art du nouveau costume de Flash

Durant le panel consacré au film The Flash , des images du nouveau costume que Barry Allen portera dans le film ont été dévoilées à travers des concepts art.

On peut observer l'apparence vraiment très différente du costume, qui fait moins armure et un peu plus combinaison, assez lumineuse et mettant en avant la Speed Force. Et on ne passera pas à côté de la dernière image qui révèle un Batman au côté de Flash ... celui de Michael Keaton !

D'ailleurs, en présentant ces images, le réalisateur Andy Muschietti a décrit le costume comme étant fabriqué par Bruce Wayne lui-même !