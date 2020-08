Superman: Man of Tomorrow lancera le nouvel univers animé

L'univers partagé de l'animation DC qui avait été lancé en 2014 avec Justice League: War, s'est achevé tout récemment avec l'explosif Justice League Dark: Apokolips War. Et nous sommes déjà prêts à passer à la suite puisque le prochain film, Superman: Man of Tomorrow, sera la première brique d'un tout nouvel univers animé.

Le réalisateur Chris Palmer explique ce choix : "En cherchant un moyen de lancer le premier film d'un nouvel univers, Superman semblait le gros personnage sur lequel partir.". Le film reviendra sur les premières années du plus grand héros de l'univers DC, avec un ton plus léger que les derniers films. "Ce film a évidemment un ton plus léger - Apokolips War est plutôt sombre, forcément - Superman dans un ciel bleu et dans un nouveau, lumineux Metropolis . Même visuellement, il y a ce sentiment d'un nouveau départ, recommençant avec un jeune Clark, aussi. Démarrer avec sa première année plutôt qu'un Superman déjà établi aide pour cela.".

Le film sera disponible dès demain en numérique, et le 8 septembre en DVD/Blu-ray.