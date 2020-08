Marvel's Avengers : une vidéo sur l'A.I.M.

M.O.D.O.K. is comin' !

Le jeu Marvel's Avengers qui sortira officiellement le 4 septembre verra l'équipe des plus grands héros de l'univers Marvel séparée à cause des agissements du groupe A.I.M., qui a notamment orchestré ce qui est désormais connu comme le A-Day, point de rupture des Avengers. Une vidéo nous présente les deux leaders du groupe de vilains, que sont Monica Rappaccini et George Tarleton, futur M.O.D.O.K..

Selon l'histoire du jeu, Tarleton souhaite sauver le monde et ne peut se résoudre à le faire en présence des Avengers. Il va tout faire pour les faire disparaître et se sacrifier au nom de la science en devenant le vilain connu sous le nom de M.O.D.O.K.. Quant à Rappacini, elle souhaite simplement se débarasser des Avengers qui interférent avec ses plans pour l'émergence d'Inhumains.

La version beta du jeu est actuellement ouverte aux testeurs et ce depuis le 21 août.