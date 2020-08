J.C. Chandor choisi pour réaliser le film Kraven le Chasseur

Ça avance grandement du côté des projets de film de l'univers de Spider-Man chez Sony, quelques heures après le recrutement d'Olivia Wilde pour ce qui sera probablement la réalisation d'un film Spider-Woman, c'est au tour du projet Kraven le Chasseur d'être déterré. Le studio a en effet choisi son réalisateur pour le projet, il s'agit de J.C. Chandor.

Le projet le plus récent de Chandor est le film de Netflix, qu'il a réalisé et co-écrit, Triple Frontier, mais on lui doit aussi A Most Violent Year, All is Lost, et Margin Call. Il va donc s'attaquer à l'un des vilains de Spider-Man en la personne de Kraven, un projet qui est en développement depuis de nombreuses années. Il existe même déjà un scénario signé Richard Wenk, qui se base fortement sur l'arc La Dernière Chasse de Kraven, mais rien ne dit que celui-ci sera repris et utilisé par J.C. Chandor qui écrit souvent lui-même ses films.

Il sera intéressant de voir aussi comment ce film s'intégre dans l'univers de Sony lancé avec la franchise Venom, et les liens qu'il peut y avoir avec le Spider-Man de Tom Holland.