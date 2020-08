Une série d'horreur lovecraftienne chez AfterShock Comics

L'éditeur américain AfterShock Comics annonce une nouvelle série d'horreur aux allures de nouvelles de Lovecraft, intitulée Miskatonic. Écrite par Mark Sable (GODKILLERS, Graveyard of Empires) et dessinée par Giorgio Pontrelli (Dylan Dog), la série devrait être "un mix de polar historique et d'horreur lovecraftienne qui plonge au coeur du cauchemar américain".

Miskatonic Valley détient de nombreux mystères, des cultes vénérant d'anciens Dieux, un docteur qui souhaite ressusciter les morts, une maison pleine de rats dans les murs, mais rien de plus récent qu'une série de bombardements visant l'élite de la vallée. Ces horreurs atteignent leur paroxysme lorsqu'une brillante mais fouineuse enquêtrice Miranda Keller a pour mission de mettre fin aux bombardements. Pour J. Edgar Hoover, les coupables sont les mêmes que les responsables des bombardements de Red Scare en 1920... Mais lorsque Miranda creuse un peu trop, elle découvre une conspiration occulte inimaginable, qui pourrait lui coûter son boulot... et sa santé mentale.

Miskatonix #1 sort le 11 novembre au prix de 4,99$ pour 32 pages, avec une couverture de Jeremy Haun et Nick Filardi.