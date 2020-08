Marvel annonce un projet autour de Wolverine

[MAJ] L'annonce a suivi de très près le teasing ! Marvel révèle qu'il s'agit d'une mini-série en quatre numéros, qui reviendra sur des histoires inédites du passé de Logan . Wolverine: Black, White & Blood #1 verra dans un premier temps Gerry Duggan et Adam Kubert revenir sur l'époque du projet Weapon X, avec une nouvelle révélation à la clé. Ensuite Matthew Rosenberg et Joshua Cassara présenteront une mission clandestine dans laquelle sera présent Nick Fury . Et enfin, Declan Shalvey placera Wolverine dans un piège mortel.

Pour les numéros suivants, on peut s'attendre à voir des noms d'auteurs tels que Vita Ayala, Chris Claremont, Saladin Ahmed, Donny Cates, Ed Brisson, Kelly Thompson, Greg Land, Salvador Larroca, Kev Walker, Chris Bachalo, Leonard Kirk, et plus encore. Du All-Stars total pour une édition en noir & blanc de grande qualité, qui débutera dès novembre.

----------

Marvel a dévoilé une image teaser centrée sur le personnage de Wolverine , avec le slogan "Qu'est-ce qui est noir, blanc et sang tout autour ?". Sur l'image on aperçoit trois versions différentes de l'histoire du personnage : Le Logan des New X-Men de Grant Morrison au centre, celui d'X-Force de Benjamin Percy et Joshua Cassara en haut à gauche, et en haut à droite, ses débuts et son évasion du projet Weapon X.

Nous devrions en apprendre rapidement plus sur ce projet, s'il s'agit d'une deuxième série régulière sur le personnage ou plutôt d'une série courte.