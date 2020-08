WB Games Montreal tease un nouveau jeu Batman

Avant sa conférence à la DC FanDome ce week-end, WB Games Montreal a lâché un teaser sur Twitter, qui pourrait possiblement d'être le début de l'annonce d'un nouveau jeu Batman . Le teaser est une animation de formes un peu étranges et un logo apparaît furtivement à un moment, qui, si on met la vidéo sur pause pour l'observer, laisser apparaître un Hibou ! Un jeu Batman: La Cour des Hiboux est une rumeur qui date de 2018, il se pourrait qu'elle se concrétise enfin !

Le Tweet fait aussi référence à un compte qui semble avoir été créé pour l'occasion, du nom de r3dact3d. Il va falloir attendre l'annonce officielle de samedi.

On rappelle que WB Games Montreal a développé le troisième opus de la franchise Batman , Arkham Origins, qui est le seul dont Rocksteady ne s'est pas occupé, et qui est souvent considéré comme étant même en dehors de la trilogie Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight.