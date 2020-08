Une série d'horreur par Scott Snyder et Tony Daniel

Les deux auteurs ayant chacun eu un impact sur la franchise Batman chez DC, Scott Snyder et Tony Daniel, font équipe pour une nouvelle série d'horreur chez Image Comics. Le titre creator owned du nom de Nocternal sera publié sous le label de Snyder, Best Jackett Press. Ils seront accompagnés par le coloriste Tomeu Morey, le lettreur Deron Bennett et l'éditeur Will Dennis.

La série se déroulera dans un monde où la lumière du soleil a disparu depuis 10 ans, les humains ont ainsi développé une apparence assez terrifiante et doivent se cacher pour survivre aux monstres qui peuplent désormais ce monde. Le seul moyen de transport sûr est par l'intermédiaire des "Ferrymen" qui voyagent dans des véhicules illuminés. Le personnage principal, Valentina "Val" Riggs, est une Ferryman, qui accepte un nouveau job avec la promesse d'un vrai sanctuaire attendant de l'autre côté des Rocky Mountains.

Si la série sortira en 2021 chez Image, Snyder et Daniel proposent aussi une campagne Kickstarter, pour posséder une version Collector du premier numéro, en noir et blanc et avec le scénario en bonus. Ils proposent une version souple non dédicacée et une version hardcover dédicacée, en plus d'autres contreparties. Une initiative qui va encore plus dans le sens des auteurs possédant leurs créations. Le lien vers le Kickstarter, qui permet aussi d'y voir une vidéo de présentation de la série.