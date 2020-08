Panini annonce Tomb of Dracula et une réédition de Nemo

Ainsi qu'une Absolute War of the Realms

Trois grosses sorties viennent d'être annoncées pour le mois d'octobre du côté de l'éditeur Panini Comics. Tout d'abord la publication en Omnibus de la série culte Tomb of Dracula, de Marv Wolfman et Gene Colan, qui représente une vraie page d'histoire, avec notamment la première apparition du personnage de Blade ! Premier volume à 70 euros, le 21 octobre.

Une réédition ensuite avec les trois mini-séries de l'univers de La Ligue des Gentlement Extraordinaires, consacrée à Nemo. Par Alan Moore et Kevin O'Neill, en un seul volume à 24 euros. Sortie le 30 septembre.

Enfin, l'arrivée en libairie de l'un des derniers gros évènements en date chez Marvel, War of the Realms, ce sera d'abord dans une belle édition Absolute, qui regroupe la série principale, ses one-shots, ainsi que les tie-ins sur Spider-Man , les épisodes de Thor et Avengers et War Scrolls : Daredevil. L'objet sera au prix de 75 euros et sortira le 7 octobre.

Les titres sont déjà ajoutés dans la BDD, vous pouvez vous mettre un rappel si vous souhaitez les acheter à leurs sorties.

