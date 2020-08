Aquaman et Mera vont à nouveau se marier

On le sait désormais, la scénariste Kelly Sue DeConnick quittera la série Aquaman après le numéro 65 de novembre. Mais elle ne partira pas sans un évènement majeur puisqu'elle va orchestrer le mariage d'Arthur et Mera !

Le couple a déjà été marié par le passé avant que le reboot des NEW 52 ne remette tout à zéro en 2011. Mais leur amour semble plus fort que tout et ils se repasseront la bague au doigt dans le grand final du run de Sue DeConnick.

Vilains, héros, machinations et longues rancunes convergent dans le final du run de Kelly Sue DeConnick ! Arthur est battu, Mera prisonnière, et le plan d'Orm a presque abouti. Ensemble, Mera et Arthur sont l'un des couples les plus puissants de l'univers DC, et lorsqu'ils appellent à l'aide, vous pouvez croire que tout le monde répond. La Justice League en guest-star d'un numéro qui va vous étonner !