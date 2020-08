DC va publier le pitch du Twilight of the Superheroes d'Alan Moore

Le célébrissime auteur Alan Moore a écrit quelques histoires retentissantes pour l'éditeur DC Comics, avec en tête son Watchmen, The Killing Joke ou encore Swamp Thing du côté du label Vertigo. Il a aussi écrit de petites histoires marquantes telles que Whatever Happened to the Man of Tomorrow?, qui signait le chant du cygne de Superman avant l'âge moderne. Cette dernière sera inclue dans l'anthologie DC Through the '80s qui regroupera les récits qui ont marqué la fin d'une ère dans les années 80, notamment avant et après Crisis on Infinite Earths qui remettra tout à zéro. Mais ce n'est pas le seul texte d'Alan Moore qui sera présent dans cette anthologie !

En 1987, Alan Moore vend à DC le pitch pour un gros crossover intitulé Twilight of the Superheroes, qui ne verra finalement jamais le jour puisque Moore quitta la compagnie peu de temps après, suite à des désaccords sur les contrats de Wachmen et V For Vendetta. Cette histoire avait pour but de donner une finalité aux héros, dans la vaine de The Dark Knight Returns, où nous serions dans un futur où de jeunes héros ont remplacé les plus anciens vieillissant et où le monde serait partagé en différentes "maisons" de héros. Une grande bataille finale aurait lieu, qui serait racontée par Rip Hunter à John Constantine. L'autre objectif de ce crossover aurait été de rétablir le multivers, disparu dans Crisis on Infinite Earths, quelques années plus tôt.

Ce pitch officiel appartenant toujours à DC sera donc pour la première fois publié dans ce DC Through the '80s: The End of Eras. L'album fera 520 pages pour 49,99 dollars et sortira le 15 décembre, avec une couverture signée Curt Swan et Murphy Anderson. Peut-être qu'Urban Comics sera intéressé pour nous le proposer en France, avec un peu de chance.