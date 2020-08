Une série Batman importante par John Ridley

Le scénariste oscarisé de 12 Years a Slave, John Ridley, va écrire une mini-série sur Batman chez DC Comics. Et celle-ci est présentée comme ayant des répercussions importantes sur toute la ligne de comics de l'éditeur, comme l'a confirmé Jim Lee. On en saura plus sur cette série lors de la DC FanDome, où Lee et Ridley tiendront une conférence sur le sujet. Ridley sera aussi présent sur le panel consacré à l'arc en cours de la série Batman , Joker War, puisqu'il participe au numéro anthologie Batman: Joker War Zone, qui devrait justement avoir des liens avec sa future série.

Le scénariste a un autre projet avant chez DC, puisque débutera en novembre sa mini-série en 5 numéros The Other History of the DC Universe, publiée sous le Black Label. Il est accompagné sur celle-ci par les artistes Giuseppe "Cammo" Camuncoli, Andrea Cucchi et le coloriste José Villarrubia.