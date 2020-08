Toutes les séries DC Universe rejoignent HBO Max

Après le séisme du début de semaine et la grosse vague de renvois au sein du groupe WarnerMedia, l'avenir de la plateforme de streaming DC Universe et de ses contenus originaux était plus qu'incertain. Jim Lee, qui reste en position chez DC Comics malgré la restructuration à venir, confirme que toutes les séries originales de DC Universe, qui restaient plus ou moins exclusives à la plateforme, vont désormais passer sur HBO Max, comme pressenti.

"Le contenu original sur DCU va migrer sur HBO Max. Honnêtement, c'est la meilleure plateforme pour ce contenu. Le nombre de contenus qu'elle contient, pas juste DC, mais plus globalement chez WarnerMedia, est énorme et est le plus attractif. Nous pensons que c'est le bon endroit pour ça." affirme Lee. Concrètement pour les séries, cela signifie que Titans et Young Justice , qui étaient les deux dernières exclusives à DC Universe, seront donc désormais aussi sur HBO Max. Doom Patrol et Harley Quinn avaient déjà fait le déplacement.

Pour autant, le mouvement ne sonne pas le glas de DC Universe, qui va rester en vie sur un autre créneau, les comics digitaux. "Concernant la communauté et l'expérience d'utilisation créée par DCU, et tout son contenu, quelque chose comme 20 à 25000 titres, qui connecte avec les fans 24/7, il y aura toujours besoin de cela. Nous sommes enthousiastes de la transformer et aurons rapidement des nouvelles là-dessus. Ça ne disparaît clairement pas." ajoute Jim Lee.

Concernant les comics justement, et l'éditeur DC Comics, Lee est rapidement revenu sur la réduction du nombre de séries attendue après la vague de licenciements. "Les 20 à 25% du fond du catalogue qui n'ont pas percé ou même ont perdu de l'argent" seront annulés. Il précise aussi que DC va tenter de faire plus de marge sur les titres qu'ils publient.