Le Batman de Matt Reeves plus dans l'émotion

Sans trop en révéler sur la relance de Batman au cinéma qui reste toujours très mystérieuse, le co-scénariste de The Batman , Mattson Tomlin, donne son avis sur le travail de Matt Reeves. Selon lui, le réalisateur part toujours d'un point de vue très émotionnel pour ses films et son Batman se détachera des interprétations passées.

"Je pense que Matt Reeves en tant que réalisateur, si on regarde n'importe lequel de se travaux, que ce soit Let Me In, Cloverfield ou La Planète des Singes, il se base toujours sur l'émotion. Ce n'est jamais le grand film d'action. C'est toujours, quelle est l'âme de ce personnage ?" nous dit Tomlin.

"Je pense qu'il faut vraiment voir Batman comme cette personne qui a subi un traumatisme. Et tout ce qu'il fait est en réaction à cela, et plutôt que de s'en écarter, je pense que le film s'y intéresse de manières très fun et surprenantes. Je crois que c'est tout ce que je peux dire sans me fait enguirlander." ajoute le scénariste.

Avec Robert Pattinson dans le rôle principal, The Batman est prévu pour octobre 2021.