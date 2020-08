Bruce Timm sur un nouveau film animé Batman

Le génial créateur la série animée Batman des années 90, Bruce Timm, est de retour sur le personnage du Chevalier Noir avec un nouveau film d'animation ! Celui-ci s'intitulera Batman: Soul of the Dragon, est verra le héros retourner dans les années 70 !

Ce sera une histoire originale, adaptée d'aucun comics, dans laquelle Batman voyage dans les années 70 pour combattre une menace de son passé, accompagné par trois de ses anciens camarades : Richard Dragon, Ben Turner et Lady Shiva.

Le film sera seulement produit par Bruce Timm, avec un scénario de Jeremy Adams et une réalisation signée Sam Liu. Au casting des voix, on aura David Giuntoli en Bruce Wayne /Batman, Mark Dacascos en Richard Dragon, Kelly Hu en Lady Shiva, Michael Jai White pour Ben Turner/Bronze Tiger, James Hong en O-Sensei et Josh Keaton pour Jeffrey Burr.

Batman: Soul of the Dragon est prévu pour l'année prochaine.