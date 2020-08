Le costume originel de The Crow porté par Brandon Lee vendu 25.000$

C'est bien connu. Lorsque l'on collectionne, on ne compte pas. Cela a encore été prouvé il y a peu puisque le costume de The Crow a été vendu 25.000$ lors d'une vente aux enchères ce week-end. Le costume en question comprend le trenchcoat noir, le pantalon en cuir et la chemise noire. Le costume contenait de nombreuses marques de coups de couteau et de coups de feu.

Le costume faisait partie d'une vente contenant 161 pièces de collections D'autres éléments auraient pu rendre heureux un grand nombre d'entre nous heureux puisque nous savons qu'une photo dédicacée de Stan Lee a également été vendue tout comme le costume que Tommy Lee Jones portait dans Batman Forever.

Bien sûr, le costume de The Crow est très symbolique puisque l'acteur qui le portait, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, est mort dans d'étranges circonstances durant le tournage dudit film en 93.