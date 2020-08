Zack Snyder révèle le Steppenwolf de son Justice League

Alors que les fans attendent de pied ferme DC FanDome et l'arrivée d'un teaser vidéo de la Snyder's Cut de Justice League, le réalisateur a dévoilé une image de son Steppenwolf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est bien plus bestial. Le côté humanoïde que nous connaissons a clairement laissé place à... un monstre.

Voici l'image en question :