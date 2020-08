Trailer pour Black Widow #1

Le trailer de Black Widow est là ! Bon d'accord, nous parlons ici du premier comics de la nouvelle série Black Widow, mais c'est bien quand même. En effet, Marvel a dévoilé un petit trailer d'une minute et treize secondes afin d'accompagner la sortie du comics prévu le mois prochain. Pour rappel, nous retrouverons Kelly Thompson (Captain America) au scénario et Elena Casagrande (Catwoman) au dessin.

Enfin, vous trouverez quelques mots de la scénariste à propos de la série ci-dessous ainsi que la cover :

C'est une nouvelle vision audacieuse de Black Widow et j'espère vraiment que les gens l'apprécieront. Notre premier arc aura plusieurs éléments que vous attendriez dans livre Black Widow , mais tournés d'une nouvelle et intéressante manière - et comment elle termine à la fin de ces changements au niveau de sa vie est également intéressant !