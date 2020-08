Les personnages de Marvel's Avengers auront des costumes saisonniers

Il y a peu, les fans ont pu échanger quelques mots avec l'équipe de développement de Marvel's Avengers et plus particulièrement avec Phillipe Therien, War Zones ditector, et Lauryn Ash, game designer. Il leur a été notamment demandé si les personnages du jeu allaient avoir des costumes saisonniers c'est-à-dire des costumes disponibles qu'à certains moments de l'année et durant un moment donné afin d'accompagner certains évènements comme Halloween ou Noël.

Nous y réfléchissons, la réponse courte est "oui" mais pas pour tout, nous sommes en train de faire une liste. Par contre, certains ne seront révélés que lorsque les évènements en question auront lieu... alors il faudra être patient !

En somme, la réponse est oui. Il y aura Captain America avec une citrouille à la place du visage ou quelque chose du genre. Par contre, c'est à peu près tout ce que nous savons, pour le moment.