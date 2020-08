Agents of SHIELD, Chloe Bennet veut bien interpréter Quake dans un projet futur

Agents of S.H.I.E.L.D. touche tout doucement à sa fin. Pour les différents acteurs de la série, il est donc temps de réfléchir à l'avenir et de commencer à se positionner sur d'autres projets. De son côté, Chloe Bennet semble avoir déjà réfléchi à la question. De son côté, elle ne serait pas contre le fait de reprendre son rôle de Quake dans un projet futur. Voici ce qu'elle a déclaré sur le sujet :

J'ai commencé à tourner dans la série à 20 ans, et j'ai terminé lorsque j'en avais 27. J'ai eu le temps, isolée, de repenser à ces sept dernières années, combien elles représentaient pour moi. La fin de la série ne m'a pas encore réellement frappé, alors ce n'est pas comme si je sentais que j'en avais terminé avec le personnage. Je pense qu'une fois que le dernier épisode sera diffusé, la série ne fera définitivement plus partie de ma vie, je crois que cela sera un sentiment intéressant. Mais il ne faut jamais dire jamais. Je veux dire, Coulson est mort du genre 800 fois. Je ne crois pas que j'avais conscience, lorsque j'ai auditionné la première fois pour le rôle, de combien cette entité entière, combien ce personnage, combien cet univers et combien le S.H.I.E.L.D. allaient tout simplement être une partie de moi jusqu'à la fin de mes jours. Je serais définitivement ouverte à l'idée de la rejouer à nouveau.