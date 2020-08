Le réalisateur de Flash confirme encore Flashpoint ?

Plus ou moins

Nous n'irons pas jusqu'à dire que nous avançons à propos du film The Flash . Nous allons plutôt dire que nous ne reculons pas. Une petite nouvelle est tombée suite à la prise de parole d'Andy Muchietti, le réalisateur du film The Flash . Une nouvelle qui a d'ailleurs plus des allures de confirmation puisque ce dernier nous donne une description du film très similaire à celle de Flashpoint. Voici ce qu'il a déclaré à propos du film:

C'est une histoire de voyage dans le temps : Flash voyage dans le temps pour sauver sa mère. C'est un film d'action spectaculaire mais qui a beaucoup de coeur.

Par le passé, le réalisateur avait signalé ne prendre que certains éléments du comics de Geoff Johns et que le tout nous donnera donc un Flashpoint très différent.

Pour le moment, on conviendra néanmoins que l'on n'a pas l'air de beaucoup s'éloigner du comics, qu'en dites-vous ?