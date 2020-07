The Dark Knight : Warner Bros voulait une origin story pour le Joker

C'est lors d'une interview de la Comic-Con que le co-scénariste de The Dark Knight, David S. Goyer, a dévoilé l'information. Selon lui, il était un petit peu compliqué d'imposer le Joker sans origin story à la Warner Bros. Voici ce qu'il a déclaré :

Je me souviens qu'on en avait parlé, "et pourquoi est-ce que le Joker n'aurait pas vraiment d'origin story ?". Et même après le succès de Batman Begins, c'était un sujet très controversé et beaucoup de personnes se sont insurgés. Les gens étaient inquiets.