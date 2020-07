[Zap' MDCU] Sorties du 22/07/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 22 juillet! Chez DC Comics, on entre dans la Joker War sur Batman et on continue de suivre Justice League Dark, The Flash et Shazam. Chez Marvel, Empyre est bien présent avec le deuxième numéro de la série principale, mais aussi les tie-ins Lords of Empyre: Emperor Hulkling, Empyre: X-Men et Empyre: Avengers. On n'oublie pas pour autant Wolverine et Doctor Aphra. Du côté de Boom Studios, on a lu le one-shot Ranger Slayer.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Empyre #2 Ecrit par Al Ewing, Dan Slott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung





(1) Legion of Zoom Part 2 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Christian Duce Couverture de Rafa Sandoval





(1) Power Rangers: Ranger Slayer #1 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Part 1: Seeds of Conflict Ecrit par Jim Zub Dessiné par Carlos Magno Couverture de Steve McNiven





(1) You Didn't See Nothing Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Adam Kubert Couverture de Adam Kubert

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) The Joker War Part 1 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Jorge Jimenez Couverture de Tony Daniel