Le retour de Transformers en France se précise

L'éditeur Vestron a dévoilé hier de nombreuses informations sur le retour de l'univers Transformers en comics en France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans auront pas mal de choses à se mettre sous la dent !

On commence avec le titre principal : Transformers. Le volume 1 sortira le 14 août et reprendra le tout début de la saga Transformers sur Cybertron tandis qu'Optimus Prime était encore Orion Pax. Ce premier livre contiendra six numéros (The World in your eyes" #1-5 et "Orion Pax: Freefall) pour un total 144 pages. Vous trouverez la cover définitive ci-dessous ainsi que les premières planches en fin de news.

Le second volume est prévu pour Novembre et le troisième pour Avril.

Au-delà de cette série principale, l'éditeur a également annoncé l'arrivée de pas moins de trois autres séries. La première sera la Série Parallèle : Transformers Galaxies, qui débutera en février. La deuxième sera la Série Dérivée qui va regrouper des crossovers, des mash-up et des albums tirés d'autres continuités commencera en Novembre. Enfin, l'éditeur a également annoncé une troisième série dont nous ignorons encore tout à ce jour.

Alors, heureux ?