DC Universe supprime son abonnement à l'année

L'avenir s'assombrit pour la plateforme de streaming DC Universe. Lancée en 2018 pour contenir toutes choses DC, la plateforme avait le vent en poupe avec quelques créations originales comme Titans, Doom Patrol ou encore Swamp Thing, ainsi qu'un catalogue intéressant avec la suite de Young Justice , Batman TAS, Teen Titans, la trilogie The Dark Knight, etc. Mais avec le nouveau service HBO Max, toujours par Warner Media, les choses se sont vite compliquées. Swamp Thing a été annulée aprèsune saison, Doom Patrol est maintenant diffusée sur les deux plateformes en simultanée, Stargirl va rejoindre exclusivement la chaine The CW, Harley Quinn arrive sur HBO Max, et toutes les nouvelles séries DC sont commandées pour HBO Max.

Il n'est donc pas surprenant de voir DC Universe supprimer son offre d'abonnement à l'année. Elle était disponible au prix de $74,99, ce qui faisait économiser $20, par rapport à la formule mensuelle toujours disponible à $7,99.

Les jours de DC Universe sont donc sans doute comptés, même dans les bureaux du service on se pose beaucoup de questions sur la place de la vidéo au sein de la plateforme désormais (parce qu'on rappelle que les comics sont aussi disponibles). De l'avis général, elle pourrait survivre encore un an ou deux mais pas beaucoup plus. Un gâchis assez difficile à comprendre.