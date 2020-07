Keanu Reeves co-Ã©crit BRZRKR chez BOOM! Studios

L'éditeur BOOM! Studios annonce la participation exceptionnelle de l'acteur Keanu Reeves en tant que co-scénariste d'une maxi-série en douze numéros intitulée BRZRKR. L'autre scénariste n'est pas non plus des moins connus puisqu'il s'agit de l'excellent Matt Kindt, et ils seront accompagnés au dessin par Alessandro Vitti, ainsi que Rafael Grampá et Mark Brooks pour les couvertures.

En plus d'être au scénario, le personnage principal aura l'apparence physique de Reeves, un peu comme si l'acteur jourait un rôle dans le comic book. Il est d'ailleurs très enthousiaste concernant le projet : "J'aime les comics depuis que je suis enfant et ils m'ont beaucoup influencé artistiquement. D'avoir la chance de créer BRZRKR et de collaborer avec des légendes de l'industrie telles que Matt Kindt, Alessandro Vitti, le coloriste Bill Crabtree, le lettreur Clem Robins, et le dessinateur des couvertures et concepteur visuel Rafael Grampá, en plus des gens géniaux chez BOOM, est un rêve devenu réalité."

Voici le pitch de la série ainsi que les premières planches en preview, pour le premier numéro qui sortira en octobre.