Marvel tease son prochain event : Dark Ages

Le numéro spécial Free Comic Book Day consacré à la franchise X-Men sorti aujourd'hui cachait une petite surprise avec une histoire back-up annonçant l'un des prochains events de Marvel ! Celui-ci s'intitulera Dark Ages et sera écrit par Tom Taylor et dessiné par Iban Coello. Voici l'image du logo de l'event qui a été dévoilé, avec le message suivant : Où étiez-vous lorsque les lumières se sont éteintes ?. Il faudra attendre confirmation officielle pour savoir si la date d'automne 2020 est toujours la bonne.

Passez votre chemin pour ceux qui ne souhaitent pas se spoiler les quelques pages du back-up qui annonce Dark Ages.

On y retrouve Iron Man et les Avengers, une nuit lors de laquelle un tremblement de terre coupe le courant dans toute la ville. Iron Man, dans les airs, perd la maitrise de son armure qui n'a plus de courant et s'écrase au sol. Il perd une jambe de l'armure suite à la chute d'un avion. Ça se finit avec Petter Potts au près de lui, alors qu'il dit : "Tout est tombé... dans l'obscurité" (It's all gone... dark).

Une annonce officielle de la part de Marvel ne saurait tarder concernant ce Dark Ages.