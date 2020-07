Hasbro dévoile des figurines pour les 20 ans de X-Men

Les fans hardcore (ou ceux qui aiment notre page facebook !) ne sont pas passés à côté. Ce 14 juillet, nous avons fêté la fête nationale mais également les 20 ans du film X-Men. Et c'est justement pour fêter les 20 ans du film que la société Hasbro a levé le voile sur une série de figurines. Portant le nom de "Marvel Legends Series X-Men 20th anniversary 6-inch", seules des images de Wolverine, de Mystique et d'un pack contenant Magneto et le Professeur X ont été dévoilées pour le moment. Nous ignorons si les autres personnages du film vont suivre.

En attendant, voici ce qui a d'ores et déjà été mis en avant :

Les figurines seront vendues au prix de 24.99$ (49.99$ pour le pack Magneto /Professeur X) seront disponibles cet automne.