Un comic book compagnon à Wonder Woman 1984

Alors que le film Wonder Woman 1984 n'a cessé d'être repoussé pour ne sortir finalement que le 2 octobre prochain aux États-Unis, il faut continuer à conserver l'intérêt pour le film et c'est peut-être dans cette optique que DC Comics annonce un comic book one-shot dans l'univers du film. Wonder Woman 1984 #1 sera composé de deux histoires, avec une couverture de Nicola Scott.

La première partie sera écrite par Anna Obropta et Louise Simonson et verra Diana intervenir sur une prise d'otages à l'intérieur du musée d'histoire naturelle, le Smithsonian. Ce sera dessiné par Bret Blevins. La seconde sera l'oeuvre de Steve Pugh et Marguerite Sauvage, dans une histoire qui verra un ennemi voler le lasso de Wonder Woman .

Le comic book fera 32 pages et sera disponible le 29 septembre 2020. Wonder Woman 1984 sortira en France le jour d'après, le 30 septembre.