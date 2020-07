[Preview VO] Catwoman #23

La preview de Catwoman #23 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Sean Murphy et Blake Northcott et est dessiné par Cian Tormey. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 3.99$. Catwoman #23 possède deux covers, une régulière par Sean Murphy et une variant cover par Woo-Chul Lee. Vous trouverez la cover principale ci-dessous. Concernant les premières planches du numéro et la (superbe) variant cover, vous les trouverez ici.

Même Catwoman doit faire un break avec la ville de temps en temps ! Aux côtés de Sean Murphy (gagnant d'un Eisner Award) et de Blake Northcott qui fait ses débuts chez DC, suivez Catwoman dans une histoire en deux parties dans laquelle elle part dans la jungle pour se défouler de la meilleure des façons selon elle : voler le plus gros dimant du monde à une vente aux enchères organisée par des super-vilains.