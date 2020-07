Wonder Woman 1984 : 1er aperçu de Cheetah

Une nouvelle image promotionnelle pour Wonder Woman 1984 dévoile un premier aperçu de l'un des vilains du film avec la transformation de l'actrice Kristen Wiig en Cheetah ! Nous avions déjà vu l'actrice dans son rôle Barbara Ann Minerva, voici désormais son alter ego.

Concernant l'évolution du personnage dans le film, on sait simplement qu'elle débutera comme une collègue et amie de Diana, avant de devenir l'une de ses plus grandes ennemies, tel que cela se déroule dans les comics. Il sera intéressant d'assister à cette évolution à l'écran.

Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins, sortira le 30 septembre en France.