Image annonce Crossover en novembre

L'éditeur américain Image Comics a publié sur son compte Twitter une image avec le mot Crossover et trois petits points, annonçant quelque chose pour novembre. Aucune autre précision, mais toute une gamme de possibilités. La plus intéressante serait enfin la fin d'Image United, le crossover qui devait réunir les héros des premières heures de l'éditeur. Il se peut aussi que ce soit un autre projet de crossover, les séries d'Image sont nombreuses, donc pourquoi pas. Le moins excitant, mais aussi peut-être le plus probable, serait juste une nouvelle série dont le titre serait Crossover... Affaire à suivre !