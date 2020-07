Henry Cavill s'exprime sur les rumeurs autour de Superman

Depuis sa dernière apparition dans le film Justice League, et après avoir également inteprété Superman dans Man Of Steel et Batman v Superman : Dawn Of Justice , aucun plan de semble désormais en place pour qu'Henry Cavill reprenne le rôle du plus grand super-héros de la Terre. Mais la toile étant ce qu'elle est, les rumeurs sont toujours nombreuses et la dernière en date le voyait l'acteur en discussions avec la Warner Bros pour enfiler à nouveau la cape. Cavill a pris la parole pour mettre fin à ces rumeurs et discuter du rôle de manière générale.

"Le nombre de spéculations, ce que je lis sur Internet, est extraordinaire et parfois frustrant. C'est quand tu vois les gens citer des choses comme des faits établis. Comme, 'Non, ce n'est pas le cas. Ça ne s'est pas passé et cette conversation ne se déroulera pas.' Mais le plus important c'est que les gens sont enthousiastes par rapport à tout ça, et je pense que c'est important d'être enthousiaste pour un personnage comme Superman . Superman est un personnage fantastique. Si les gens en parlent, même s'ils inventent des choses, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'ils veulent revoir le personnage. Et dans un monde idéal, j'aimerais totalement rejouer le personnage." a déclaré Henry Cavill.

Il restera malgré tout un peu d'inédit pour l'acteur en Superman avec la sortie de la version Director's Cut de Zack Snyder pour Justice League, en début d'année prochaine, sur HBO Max.