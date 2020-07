Le Comic Con Paris 2020 annulé

C'était l'une des grosses interrogations concernant cette fin d'année 2020 pour tous les geeks et fans de pop culture en France, est-ce que le plus gros évènement de l'année allait pouvoir se tenir malgré le contexte et la situation sanitaire actuelle ? Le couperet est tombé, l'édition 2020 du Comic Con de Paris est malheurement officiellement annulée. Voici le message publié par toute l'équipe de la convention.

Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec le cœur lourd que nous devons malheureusement vous annoncer que Comic Con Paris ne pourra pas se tenir les 2, 3 et 4 octobre 2020 suite à la crise sanitaire et ses conséquences que nous vivons tous.

Face aux incertitudes concernant les déplacements internationaux des talents et partenaires, les interrogations liées aux conditions de reprise des évènements culturels et les mesures de sécurité sanitaire qui risquent de rendre l’évènement tel que nous le connaissons impossible à organiser - nous avons pris la difficile décision d’annuler notre 6ème édition.

Nous vous adressons à tous nos remerciements pour votre fidélité et votre soutien, ainsi que pour ces 5 éditions partagées ensemble à la Grande Halle de la Villette. Nous ferons notre maximum pour préparer un évènement à la hauteur de vos attentes en 2021, dès que la situation le permettra nous vous donnerons plus d’informations.

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà acheté leur billet sur Weezevent, vous serez intégralement remboursés dans les prochaines semaines.

L’équipe du Comic Con Paris.

Rendez-vous en 2021 !