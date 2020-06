Le Batman de Keaton inspiré de Kingdom Come ?

Après l'annonce d'un possible retour de l'acteur Michael Keaton sous le costume de Batman, d'autres éléments, toujours à l'état de rumeurs pour le moment, commencent à émerger. L'un d'entre eux concerne la version du Chevalier Noir qu'incarnerait Keaton, et il s'agirait de celle présentée dans l'oeuvre Kingdom Come, de Mark Waid et Alex Ross. Ce récit se déroule dans un univers parallèle où la Justice League est plus âgée, et Batman y porte notamment une grosse armure qui remplace son costume habituel. Cette version de Kingdom Come a déjà eu une adaptation récente à la télévision lors du crossover Crisis on Infinite Earths, entre les séries DC de la CW, dans lequel le personnage était incarné par Kevin Conroy.

Selon une autre rumeur, un plan de secours est en place dans le cas où les discussions avec Keaton n'aboutiraient pas, en la personne de Christian Bale ! Celui qui a interprété Batman de 2005 à 2012 dans la trilogie de Christopher Nolan serait en ligne de mire comme "deuxième" choix pour un retour d'un Ancien Batman . Ben Affleck, quant à lui, est hors course, ayant clairement déclaré qu'il en avait fini avec le rôle.

Enfin, une autre rumeur voyait Jeffrey Dean Morgan, le Thomas Wayne du DCEU apparaître aussi en tant que Batman dans le film Flash, qui adaptera l'arc narratif Flashpoint. Sauf qu'il a été annoncé que Thomas Wayne ne sera pas présent, ce qui remet totalement en question la présence dans l'acteur et/ou son rôle, puisque l'on rappelle que dans Flashpoint, Thomas est Batman .

Beaucoup de choses incertaines autour de la présence d'un Ancien Batman dans The Flash donc, mais il semblerait en tout cas certain qu'il y en aura au moins un ! The Flash réalisé par Andy Muschietti est toujours prévu pour juin 2022.