DC Comics vient de dévoiler un aperçu des pages du Batman #95 dans lequel débutera l'évènement Joker War que l'éditeur décrit comme la confrontation finale entre Batman et le Joker . Prévu pour le 21 juillet aux USA, il sera écrit par James Tynion IV et dessiné par Jorge Jimenez et Tomeu Morey. Joker War se terminera avec le #100 de la série, et forcément, on nous promet un nouveau statu quo. L'aperçu se trouve ci-dessous.