Michael Keaton pourrait reprendre le rôle de Batman

Voici une nouvelle Batmanesque que l'on n'attendait pas vraiment alors que The Hollywood Reporter dévoile que Michael Keaton est en discussions pour reprendre son Ancien rôle de Batman au cinéma ! Cela se ferait dans le cadre du film solo The Flash , qui introduira l'évènement Flashpoint et son univers alternatif, mais pourrait aller encore plus loin avec un contrat pour plusieurs apparitions, notamment dans le film Batgirl, en tant que mentor. Keaton a bien sûr déjà interprété Batman dans les deux opus de Tim Burton, Batman (1989) et Batman Returns (1992), et il a aussi joué le Vautour dans Spider-Man: Homecoming chez Marvel.

Dans le même temps, une autre rumeur annonce l'acteur Jeffrey Dean Morgan, qui interprète Thomas Wayne dans Batman v Superman : Dawn of Justice , aussi présent dans le film Flash . Il est facile d'imaginer son rôle puisque dans Flashpoint, c'est Bruce Wayne qui se fait tuer et Thomas qui devient Batman . On aurait donc un Jeffrey Dean Morgan en Batman , ce qui commencerait à construire un vrai multivers de Batman dans le DCEU, si l'on compte en plus celui qui sera interprété par Robert Pattison.

Ces annonces redonnent par la même occasion des nouvelles du film The Flash , écrit par Christina Hodson et réalisé par Andy Muschietti, avec Ezra Miller dans le rôle titre, toujours prévu pour juin 2022.