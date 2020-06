Des cartes collector pour la sortie de Three Jokers

Sans doute l'une des séries les plus attendues de récente mémoire, le Three Jokers de Geoff Johns et Jason Fabok débarquera enfin au moins d'août. Et un petit bonus est prévu puisqu'une carte Collector accompagnera chaque numéro. Elles seront réalisées par Fabok lui-même avec des couleurs de Brad Anderson.

Il y a tout de même une condition, tout comic shop aura droit à un lot de 25 cartes par commande de 25 numéros, il n'y en aura donc peut-être pas pour tout le monde ou toutes les boutiques. Elles seront par ailleurs aussi disponibles et vendues séparemment.

Pour le premier numéro, il y aura deux cartes, l'une avec le Joker et Batman et l'autre avec le logo du Joker . Pour les suivants, ce sera Barbara Gordon/Batgirl et Jason Todd /Red Hood qui opposés au Joker .

Three Jokers #1 sort le 25 août et au vu de l'attente pour la sortie de ce titre, ces cartes bonus sont presque la moindre des choses !