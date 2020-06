Green Goblin de retour dans Amazing Spider-Man #850

Apparu pour la dernière fois face à Spider-Man dans le numéro #800 de la série principale du tisseur, qui signait le grand final du run de Dan Slott, Norma Osbon et son identité du Green Goblin seront de retour cet automne pour le numéro #850.

La série est actuellement écrite par Nick Spencer, qui signera donc le retour d'un des plus grands rivaux de l'homme-araignée. Une affiche promotionnelle signée In-Hyuk Lee a été dévoilée, présentant un Green Goblin effrayant et le message "Prêt pour le prochain round ?".

La dernière fois que l'on avait vu Osborn, il avait fusionné à avec Carnage pour devenir le Red Goblin, ce qui ne s'était pas très bien terminé pour lui. De retour en forme, peut-il à nouveau être une grande menace pour un Peter Parker qui a déjà fort à faire ?

Le numéro spécial Amazing Spider-Man #850 sortira en septembre, avec des dessins de Ryan Ottley, Humberto Ramos et Mark Bagley, et des histoires courtes de Tradd Moore, Kurt Busiek, Chris Bachalo, Aaron Kuder et Saladin Ahmed.