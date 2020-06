Une campagne Ulule pour Livewire

Comme l'éditeur en a pris l'habitude, Bliss Editions propose une campagne de précommande pour ses tomes phares. Et c'est le cas de Livewire qui paraitra le 3 juillet. Comme dans les campagnes précédentes, en plus du livre en version papier ou numérique,vous pourrez obtenir des goodies dont le nombre grandira en fonction des paliers débloqués.

Concernant les paliers, pour 15€, vous pouvez avoir la version numérique du tome. Pour 35€, vous recevrez le tome en version papier ainsi que tous les goodies délbloqués pendant la campagne.

Pour les nouveaux lecteurs, des packs sont proposés. Pour 70€, vous pourrez avoir le tome de Livewire ainsi que les tomes de Secret Weapons et Harbingers War: Blackout où le personnage tient un rôle important. Pour 115€, vous pourrez avoir le pack précédent accompagné de l'intégrale de Harbinger où le personnage a fait sa première apparition.

Du côté des goodies, il était proposé de base un poster A3 dessiné par Irène Koh ainsi que deux ex-libris réalisés par Elsa Charretirer et Paul Renaud. Depuis le début de la campagne, des paliers ont été débloqués et les ex-libris seront signés et deux ex-libris fait par Annie Wu et Paulina Ganucheau se sont ajoutés. D'ici quelques temps, deux marques-pages recto-verso seront certainement ajoutés, le projet étant financé à 244% sur les 250% requis pour les débloquer.

Voici un résumé du tome ainsi que le premier chapitre à lire:

Lorsque le pays qu’elle servait s’est mis à tuer les psiotiques comme elle, ces individus aux pouvoirs extraordinaires, Livewire a dû faire un choix. Pour protéger les siens, elle a utilisé ses pouvoirs technopathiques pour plonger les États-Unis dans le noir et causant une catastrophe sans précédent. Considérée comme une terroriste, la voilà poursuivie sans relâche par ses anciens alliés. Ses actes font même douter celles et ceux qu’elle considère comme ses enfants. Traquée, haïe... quel genre d’héroïne Livewire peut-elle encore être ?

Allez-vous vous laisser tenter ?