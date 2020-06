Un numéro spécial pour Detective Comics #1027

Que ce soit DC Comics ou Marvel, les deux gros éditeurs ne passent pas à côté de la moindre occasion de célébrer un numéro en fonction de l'importance que l'on peut tirer de son numérotation. Detective Comics fêtait ses 1000 numéros l'an dernier, en même temps que les 80 ans de Batman , et remet le couvert cette année avec le numéro 1027 de la série. Pourquoi ce chiffre ? Parce que Batman n'est apparu pour la première fois qu'au numéro 27 de la série, en 1939, ce sera en donc en soi les mille numéros pour Batman .

Le numéro fera 144 pages et regroupera comme souvent de nombreuses équipes créatives populaires, ainsi que de nouveaux arrivants dans l'univers de Batman . Voici la liste des noms, qui envoie du lourd, il faut l'avouer : Greg Rucka, Eduardo Risso, Grant Morrison, Chris Burnham, Tom King, Walt Simonson, James Tynion IV, Riley Rossmo, Peter J. Tomasi, Brad Walker, Dan Jurgens, Marv Wolfman, Emanuela Lupacchino, Bill Sienkiewicz, Brian Michael Bendis, David Marquez, Mariko Tamaki, Dan Mora, Scott Snyder, Ivan Reis, Kelly Sue DeConnick, John Romita Jr., Klaus Janson, Matt Fraction et Chip Zdarsky.

Évidemment, le numéro aura son lot de couvertures variantes pour aller avec l'évènement. En plus de la cover principale d'Andy Kubert, il y aura des couvertures hommage de José Luis García-López, Jamal Campbell, Lee Bermejo et Jorge Jiménez, ainsi que dix variantes présentant les alliés et vilains les plus célèbres.

Detective Comics #1027 sortira le 15 septembre.