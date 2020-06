La Comic Con de San Diego 2020 virtuelle et gratuite

On est prévenus, le contexte actuel autour de la pandémie du covid-19 nous annonce un été assez tristounet, alors que la plupart des grands rassemblements ne pourront prendre place. Certains sont repoussés, d'autres annulés, et d'autres encore choissisent l'option de la modernité avec des éditions en virtuel ! Ce sera le cas en France à la fin du mois avec le Bordeaux Geekfest, et c'est aussi le choix qu'a fait le plus grand rassemblement de pop culture de l'année, à savoir la Comic Con de San Diego.

L'organisation annonce que l'évènement se tiendra du 22 au 26 juillet, directement depuis chez nous ! Peu d'informations sont encore disponibles sur le contenu et l'aspect technique des choses, mais on sait déjà qu'il y aura des halls virtuels, avec des expositions et des activités disponibles pour les visiteurs. Des conférences, qui font tout le charme de l'évènement, devraient aussi avoir lieu, même si on ne sait pas encore qui sera présent parmi les grands studios habituels. Et l'un des éléments importants, c'est qu'en plus d'être disponibles pour tous, l'entrée de cette Comic Con sera entièrement gratuite.

Une initiative à saluer, même si bien sûr l'expérience ne sera jamais à la hauteur de la folie d'une Comic Con de San Diego réelle. En tout cas, pour nous français ne pouvant pas forcément se déplacer facilement à San Diego, ce sera l'occasion de prendre pleinement part à ce rassemblement pour une année au moins.