DC met fin à sa collaboration avec Diamond

Avec la pandémie et l'arrêt temporaire de la distribution de Diamond, DC a trouvé un autre moyen de transporter ses comics vers les comic shops. Malgré tout, l'éditeur assurait reprendre sa collaboration avec Diamond dès que celui-ci reprendra son activité. Ce qui a été vrai, mais finalement pour une courte durée. En effet, DC annonce que la dernière distribution de ses comics par Diamond se fera le 23 juin, mettant fin à une collaboration exclusive de 25 ans.

La distribution des comics DC sera faite donc désormais par Penguin Random House, Lunar Distribution et UCS comic book distributors. En réponse, Diamond a expliqué que les échanges étaient compliqués avec l'éditeur ces derniers temps, et s'est dit déçu de cette décision brutale.

Le site Newsarama a interrogé quelques comic shops sur cette décision, et peu comprennent l'intérêt de ce choix. Pire, les conséquences seront des marges plus faibles pour les revendeurs, avec des frais de port plus élevés, et des remises moins importantes, mettant en périple leurs commerces déjà mis à mal par la pandémie. Pour rappel, Lunar Distribution et UCS comic book distributors appartiennent à Midtown et DCBS, deux gros revendeurs de comics, concurrents donc des petits comic shops indépendants. Bref, le choix de DC est très mal reçu par les revendeurs, et la France risque d'être impacté, notamment pour les librairies qui vendent des comics VO.